Six tonnes de mégots polluent chaque année la métropole de Tours

Indre-et-Loire, France

Tout le monde est d'accord pour dire que les mégots jetés sur les trottoirs sont une plaie. Mais est-ce que vous savez qu'un mégot jeté est une source de pollution énorme? Un bout de cigarette pollue 500 litres d'eau en moyenne. A Joué-lès-Tours, la ville et la jeune chambre économique de Tours ont pour la première fois organisé ce samedi 18 mai une opération ramassage de ces mégots. Une opération malheureusement fructueuse puisque 25 Jocondiens ont ramassé en l'espace de deux heures l'équivalent de 26 bouteilles d'un litre et demi remplies de mégots, soit 39 litres de mégots gorgés d'eau.

Il pleut sur Joué-lès-Tours mais çà ne démotive pas les ramasseurs. Ils sont 25 à participer à cette chasse aux mégots. Il faut bien entendu s'équiper de gants, ils sont fournis par la mairie. En une heure Christine a déjà ramassé l'équivalent d'une dizaine de cendriers.

Sur les trottoirs, à côté des trottoirs, dans les massifs, aux portes des entreprises et des commerces, devant les bâtiments administratifs, il y en a partout. Au moment où j'en ramassais, j'ai vu un fumeur jeter sa cigarette par terre, donc même en voyant les gens ramasser...pfeuh...c'est dommage! -Christine, ramasseuse bénévole

25 Jocondiens bénévoles ont ramassé pendant deux heures des milliers de mégots sur les trottoirs et dans les massifs © Radio France - Denis Guey

A l'échelle d'une agglomération comme Tours, ce sont 6 tonnes de mégots qui se retrouvent dans la nature chaque année et on n'imagine pas comme ce simple bout de papier peut être polluant.

C'est un produit industriel qui contient beaucoup de solvants et d'éléments chimiques. Et puis surtout, il va récolter tous les polluants extérieurs que vous avez fumé en fait! Ceux-ci vont se libérer dans la nature et être toxiques pour notre environnement -Frédéric Léognany, de la Jeune Chambre Economique de Tours

L'absence de réflexe citoyen n'est pas le seul responsable de cette pollution, il faut aussi mieux équiper nos villes en cendriers. Joué-les-Tours tente de donner l'exemple comme le confirme Alix Adam, en charge du développement durable à la ville: "on agit lors de tous les événements organisés par la ville, à chaque entrée de site on dispose de gros cendriers, on distribue aussi des cendriers de poche, et il y a des petits pots sur les tables des restaurateurs. On a remarqué que cela diminuait l'impact des mégots au sol"

Tous les mégots collectés ce samedi à Joué-lès-Tours vont être envoyés dans l'entreprise du même nom "Mégo" en Bretagne qui va les recycler et les transformer en mobilier urbain, concrètement des meubles en acétate de cellulose.