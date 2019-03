600 collégiens et lycéens marchent pour le climat à Metz

Metz, France

Environ 600 lycéens et collégiens ont marché pour le climat ce vendredi après-midi à Metz. C'est la 1er fois que les jeunes se mobilisaient pour la planète à Metz, après l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Les jeunes ont scandé ou chanté des slogans comme "On n'est plus chauds que le climat" ,"La pollution monte, le monde tombe" ou encore "On n'a pas de planète B!".

Dans la rue plutôt qu'à l'école avec l'accord de leurs parents

Des jeunes très motivés pour faire changer les choses, plutôt satisfaits de la mobilisation et qui assurent que leurs parents approuvent qu'ils sèchent les cours. Quelques parents sont même dans le cortège comme cette franco-américain venue soutenir la démarche de son fils et pas celle de l'Education nationale qui appelait à des débats sur l'environnement dans les établissements : "C'est dommage, explique cette mère, que des profs ou des établissements aient mis la pression aux élèves pour qu'ils restent en cours".

Beaucoup parlent de décroissance

Manifester c'est une chose mais quelles sont les propositions des collégiens et lycéens pour protéger la planète? Beaucoup parlent de décroissance, "consommer moins, produire moins". Tous ne sont pas prêts à revenir manifester vendredi prochain, mais une nouvelle mobilisation aura lieu sans doute d'ici les prochaines vacances.

