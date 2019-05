7 mois après, France Bleu n'oublie pas les sinistrés de l'Aude

Ce jeudi matin France Bleu Occitanie, France Bleu Hérault et France Bleu Roussillon étaient à Trèbes en direct pour une émission spéciale sept mois après les inondations meurtrières dans l'Aude. Les souvenirs, la solidarité, le point sur les reconstructions, les indemnisations.

Occitanie, France

Il y a 7 mois quasiment jour pour jour, le département de l'Aude vivait une nuit de cauchemar, 15 personnes mourraient dans des inondations sans précédent. Des torrents de boues qui traversent des villages, des voitures emportées, des maisons dévastées et des habitants meurtris. 7 mois après, France Bleu n'a pas oublié les victimes des inondations meurtrières, et ce jeudi matin, les studios s'installaient dans la mairie de Trèbes, une des commune les plus meurtrie.

Une émission animée par Virginie Saint-Clair et Guillaume Roulland avec Magalie Lacombe en direct de Villegailhenc

Première partie : les souvenirs de cette nuit folle

Invités : Eric Menassi, maire de Trèbes, Michel Proust, maire de Villegailhenc, André Viola président du conseil départemental de l'Aude

Il y aura un avant et un après Copier

© Radio France - Liénard

Deuxième partie : l'état des lieux

Invités : Eric Menassi, maire de Trèbes, Michel Proust, maire de Villegailhenc, André Viola président du conseil départemental de l'Aude

Plus de 200 communes touchées, plus de 200 millions d'euros de dégâts Copier

© Radio France - Liénard

Troisième partie : la solidarité

Invités : Suzanne Delon trésorière d'Aude Solidarité, René Revol, maire de Grabels (Hérault) Aurélie Rebic, secrétaire générale du Secours Populaire des Pyrénées-Orientales, Lionel Hanctin, président de l'association Jeunesse Action Loisirs à Toulouse

Certains enfants ont cassé leur tirelire pour acheter des brosse à dents Copier

© Radio France - Linéard

Quatrième partie : les expertises, les assurances et les indemnisations

Invités : Denis Estève, président de l'AGEA de l'Aude, fédération des agents généraux d'assurance et Etienne Haut, expert

95 % des dossiers traités, mais toujours des victimes en attente Copier

© Radio France - Liénard

Cinquième partie : quelles leçons peut-on tirer de ces inondations ?

Invités : Alix Roumagnac, président de Prédict Service, filiale de météo France, Eric Menassi, maire de Trèbes, Michel Proust, maire de Villegailhenc, Gérard Loubès, médecin généraliste de Villegailhenc président de l'association pour la réhabilitation et la sécurisation du village

Nous avons tous banalisés l'alerte orange Copier

© Radio France - Liénard

Sixième partie : conclusion

Invités : Alix Roumagnac, président de Prédict Service, filiale de météo France, Eric Menassi, maire de Trèbes, Michel Proust, maire de Villegailhenc, Suzanne Delon trésorière d'Aude Solidarité

Nous avons encore besoin de solidarité et d'empathie Copier

Inondations dans l’Aude 7 mois après. Les enfants de maternelle ont investi leur nouvelle école dans des préfabriqués ultra moderne. pic.twitter.com/jBpaiOey0M — France Bleu Hérault (@bleuherault) May 16, 2019

Merci à tous nos invités mais aussi à Jean-Alexis Auffret, Frédéric Lienard, Laurence Ansquer, Jeanine Pirat, Antoine Blin, Thierry Montech, Pierre Bouillin, Stéphane Roger, Hervé Chabbal.