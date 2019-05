Les chaînes de fast-food devront mieux trier leurs déchets d'ici la fin de l'année

Quinze chaînes de restauration rapide devront d'ici fin 2019 mettre 70% de leurs établissements aux normes d'obligation de tri des déchets. C'est la première étape d'un calendrier de trois ans lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour atteindre 100% des fast-foods.

En janvier dernier, la secrétaire d'État Brune Poirson avait convoqué les patrons des principales chaînes de restauration rapide afin de faire une piqûre de rappel quant aux obligation légales et réglementaires pour la gestion des déchets. Elle avait alors demandé un plan concret de la part des entreprises pour la fin du mois de mars.

Mais dans un courrier, daté du 22 mai, envoyé à quinze sociétés , Brune Poirson estime que "les mesures prévues ne sont pas encore satisfaisantes". Si elle souligne que certaines initiatives ont été positives, elle affirme "qu'aucune stratégie ne permet de remplir totalement vos obligations de tri, que ce soit pour le tri des cinq flux (papier, carton, verre, plastique et métaux)", obligatoire depuis juillet 2016, "ou pour le tri des biodéchets en cuisine et en salle".

Les plus grandes enseignes concernées

Les destinataires de cette lettre sont : McDonald's, KFC, Burger King, Starbucks, Domino's Pizza, Subway, Class'Croute, Exki, Monts Fournil La Mie Caline, La Croissanterie, La Brioche Dorée, Paul, Jour Healthy Groupe, Five Guys et Cojean. Seul bon élève, Pomme de Pain, qui a transmis un plan pour trier les biodéchets en salle, même si en théorie la plupart des restaurants sont obligés de le faire.

Aujourd'hui seuls les restaurants générant plus de 10 tonnes de biodéchets par an sont dans l'obligation de de trier "à la source" les biodéchets en cuisine et en salle. En 2024, toutes les enseignes de restauration devront le faire.

Pour le tri des déchets de papier, carton, verre, plastique et métaux, Brunes Poirson déplore qu'"aucun objectif intermédiaire" n'ait été pris et que les plans transmis ne prévoient pas de mise en place avant trois ans, alors même que l'obligation existe depuis juillet 2016.

Des exigences plus fermes en juin

Brune Poirson exige ainsi des "modalités de déploiement plus ambitieuses". Elle demande donc aux chaînes de restauration que 70% de leurs restaurants soient opérationnels pour la fin de l'année, puis 90% au 31 décembre 2020 et espère atteindre les 100% à la fin de l'année 2021.

Un réunion est prévue entre les sociétés concernées et la secrétaire d'État le 11 juin. Le courrier précise qu'elle attend les engagements pris pour le 7 juin.