700 foyers privés d'électricité dans la Drôme

700 foyers reste sans d'électricité ce samedi soir dans la Drôme, selon Enedis. Romans-sur-Isère et les communes environnantes sont les plus touchées. Une trentaine d'agents sont sur le terrain pour tenter les réalimenter avant minuit. Cela pourrait prendre plus de temps à Triors. Les réparations nécessitent du matériel spécifique et une centaine de mètres de câbles sont à reconstruire.

Des arbres sont tombés sur des poteaux électriques suite aux violents orages en début d'après-midi samedi. Des orages accompagnés de grêlons, de la taille de balles de ping pong, qui ont également endommagés directement le réseau électrique.

Jusqu'à 2.300 foyers ont été privés d'électricité.

En Ardèche, cela a été plus anecdotique. Seuls quelques foyers à Labatie d'Andorre sont sans électricité ce soir, et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre.