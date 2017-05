700 poissons équipés de mini émetteurs dans la Doller en Alsace

La pose de mini émetteurs a commencé ce mercredi à Lauw sur les poissons de la Doller. L'objectif est de vérifier que les passes à poissons et autres aménagements de la rivière fonctionnent bien et d'acquérir une meilleure connaissance de la rivière qui traverse le Haut-Rhin.

L'opération est indolore selon les spécialistes: depuis mercredi, des minis émetteurs sont posés sur des poissons de la Doller. Le coup d'envoi de ce programme mené par le département du Haut-Rhin avec le soutien de l'Agence de l'eau Rhin Meuse a été donné à Lauw. Des mini émetteurs sont installés dans le ventre des poissons grâce à une petite incision après avoir été capturés électriquement puis endormis.

Etudier l'efficacité des passes à poissons

Quatre passes à poissons à Masevaux, Lauw, Guewenheim et Sentheim ont été équipées de récepteurs. L'objectif: obtenir une meilleure connaissance de cette rivière et de ceux qui la peuplent. "C'est un recensement important de la population de la rivière, on peut aussi voir la qualité des eaux, si le poisson a assez de nourriture", explique Christophe Schreiber de la fédération départementale de pêche.

Pour le département du Haut-Rhin, cette opération permettra aussi de savoir si les aménagements réalisés sur la Doller sont efficaces en matière de protection de l’environnement. "On peut ainsi connaitre les difficultés éventuelles dans les passes à poissons", souligne Delphine Lacuisse, ingénieure au service « rivières et barrages » du département.

D'autres expérimentations en vue

En tout 700 poissons, des truites, des chevesnes et des chabots seront marqués. L’expérience pourrait être menée sur d’autres rivières du Haut-Rhin, la Fecht par exemple.