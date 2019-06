"7ème continent" de plastique : apprendre à protéger l'océan

L'Expédition 7ème continent et Citeo mènent une opération de sensibilisation à la protection des océans. Jusqu'à dimanche, des animateurs accueillent les Bordelais sur les quais.

Quai des Chartrons, Bordeaux, France

Il y a urgence face à l'impact des déchets plastiques sur les mers et océans. C'est le message que veut faire passer l'Expédition 7ème continent. En partenariat avec Citeo, ils mènent une opération de sensibilisation pour apprendre à protéger l'océan. Une "tournée pédagogique" qui dure un mois.

Après les Sables-d'Olonne et Royan la semaine dernière, ils veulent désormais sensibiliser les Bordelais et notamment les jeunes Bordelais. Depuis ce jeudi, ils ont installé leurs stands d'animation sur les quais, au niveau du Ponton des Chartrons. Ils accueillent des enfants et leur apprennent notamment à trier les déchets. Ce matin, une classe de CP/CE1 de Cenon s'est prêtée au jeu.

Sur un tableau, des déchets sont alignés. Papier, carton, mégot ou encore chaussures en plastique... Tout un tas d'objets sous lesquels les enfants doivent placer une poubelle : jaune, verte ou noire selon les matériaux à jeter. Et l'objet le plus long à se décomposer, "c'est la pile !", lance l'un des enfants. "Il faut 7 869 ans, c'est beaucoup !"

On ne doit jamais jeter quelque chose dans la mer, ajoute l'un de ses camarades. Quand on mange un poison qui a déjà mangé du plastique, nous aussi on mange du plastique.

Un élève de CP

Leur enseignant, Christophe Lafon, est aussi enthousiaste que ses élèves.

A l'école, nous avons tout un programme de sensibilisation à la protection de la nature. Nous avons notamment un petit jardin collectif, donc cette exposition est dans la continuité du travail que nous faisons toute l'année dans la classe. L'avenir, c'est eux donc c'est par eux que passera, plus tard, un avenir meilleur pour notre planète.

Christophe Lafon, enseignant à Cenon

Un avis partagé par Patrick Deixonne, navigateur, explorateur et fondateur du projet.

J'entends trop souvent dire que le tri ne sert à rien. C'est complètement faux. Evidemment, si la jeune génération est sensibilisée et qu'elle grandit avec cette conscience environnementale, ce seront des adultes responsables. Les gestes qu'on leur apprend vont devenir des automatismes.

Patrick Deixonne, navigateur, explorateur et fondateur du projet

En sensibilisant les enfants, il espère qu'ils convaincront leurs aînés puisque d'après lui, "faire changer le comportement d'un public plus âgé, c'est très compliqué."