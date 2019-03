"80% des français favorables à la fin du changement d'heure" explique la députée d'Indre-et-Loire Sabine Thillaye

La députée d'Indre-et-Loire Sabine Thilaye, en tant que présidente de la commission des affaires européennes à l'assemblée, a supervisé la consultation sur la poursuite ou non du changement d'heure.

Plus de 80% des français sont favorables à l'arrêt du changement d'heure

Indre-et-Loire, France

Bientôt on pourrait bien ne plus reculer ou avancer nos montres tous les 6 mois ! La Commission européenne a proposé de modifier une directive pour supprimer le changement d'heure, et dans la foulée en France, l'Assemblée nationale a lancé une consultation sur ce sujet qui s'est achevée dimanche soir.

Un plebiscite pour la fin du changement d’heure

Le résultat est sans appel : "entre 80 et 84% des réponses sont favorables à la fin du changement d'heure", explique Sabine Thillaye, députée La République en Marche d'Indre et Loire. C'est elle qui s'occupe de ce dossier en tant que présidente de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Pour autant, même si les instances européennes décidaient de l'arrêt du changement d'heure, la mise en place serait effective en 2021, explique la parlementaire tourangelle.

La consultation a reçu 1,5 million de réponses sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut maintenant qu'on "regarde en détail les résultats. Il faut les analyser" dit Sabine Thillaye, puis les "relayer auprès des institutions européennes et du gouvernement". Sur les 670.000 réponses recueillies jeudi dernier, 55% étaient favorables à un maintien toute l'année de l'heure d'été.