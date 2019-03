80 personnes au rassemblement anti-pesticides à Dijon

Dijon, France

Comme tous les premiers vendredis du mois, le mouvement "Nous voulons des coquelicots" se rassemble afin de faire entendre sa voix pour mettre fin à l'utilisation des pesticides. A Dijon, ce vendredi 1 mars, 80 personnes ont participé au sixième rassemblement Place François Rude à 18h30. D'autres rassemblements ont eu lieu à la même heure à Chevigny-Saint-Sauveur, Pouilly-en-Auxois, Quetigny, Saint Jean de Losne et Semur-en-Auxois.

Tous sont venus avec un coquelicot accroché soit sur le manteau ou bien sur le sac ou encore sur un masque. Valérie, une retraitée, se mobilise parce qu'elle se sent envahie à la campagne : "On le sent, on ne peut pas se promener quand on veut parce qu'il y a beaucoup de traitements à la campagne. On a fait des analyses et vous voyez les analyses de mon mari le taux de glyphosate est 15 fois la norme autorisée pour l'eau. C'est anormal." Mélanie Nansounon, membre du mouvement des Coquelicots garde espoir : "La finalité ça serait qu'en 2020 on fasse le point et que le gouvernement nous entende et décide de vraiment dégager tous les pesticides. Il y a d'autres personnes qui ont réussi à fabriquer des herbicides naturels, il faut leur donner leur chance face aux lobbys." L'objectif de ce rassemblement c'est de récolter des signatures pour la pétition pour mettre fin à l'utilisation des pesticides en France. Une pétition nationale qui a déjà recueilli 537 632 signatures.

Valérie, infirmière est mobilisée depuis qu'elle voit les conséquences des pesticides sur la santé © Radio France - Romane Porcon

Chacun a sa manière reprend le symbole du coquelicot © Radio France - Romane Porcon

Le rassemblement est l'occasion de récolter des signatures pour la pétition © Radio France - Romane Porcon