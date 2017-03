800 foyers privés d'électricité en Drôme et en Ardèche à cause du vent et des orages

De fortes rafales de vent et de violents orages ont causé des dégâts en Drôme et en Ardèche, entre vendredi soir et samedi matin. Tuiles envolées, chutes d'arbres mais aussi de poteaux électriques. Sur les deux départements, 800 foyers sont privés de courant samedi à la mi-journée.

L'épisode n'a duré que quelques heures, mais il a fait des dégâts. La Drôme et l'Ardèche ont été balayées par de violents orages et de fortes rafales de vent entre vendredi soir et samedi matin. La Drôme a même été placée en vigilance orange par Météo France, qui a levé son alerte peu avant midi ce samedi.

800 foyers privés d'électricité à la mi-journée

En Ardèche, 500 foyers sont toujours sans électricité à la mi-journée ce samedi. Les coupures concernent les zones du Plateau Ardéchois, mais aussi Rompon ou encore Balazuc et Aubenas pour le sud du département. Il y aussi eu pas mal de chutes d'arbres sur la route et de tuiles envolées. Au total, les pompiers de l'Ardèche sont intervenus une trentaine de fois à cause de ces intempéries.

Côté Drôme, ce sont 300 foyers qui n'ont plus de courant depuis ce matin. Trois principales zones sont impactées : près de Peyrins, au nord de Romans, mais aussi près de Montoison et plus au sud vers Suze-la-Rousse. Entre 60 et 70 techniciens d'Enedis sont mobilisés dans les deux départements pour remettre le courant, ils espèrent un retour à la normale d'ici samedi soir.

La route coupée plusieurs heures à Valence à cause d'une chute d'arbre

A Valence, le vent a provoqué la chute d'un arbre sur l'avenue de Provence, vers 8h15 ce samedi. Heureusement sans faire de blessés. Mais l'axe a dû être coupé une bonne partie de la matinée pour permettre aux services de la ville de tronçonner l'arbre. Le route a été rouverte à la circulation peu avant midi.