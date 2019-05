800 jeunes dans les rues de Bordeaux pour le climat

Bordeaux, France

Près de 800 jeunes ont manifesté ce vendredi dans le cadre de la grève mondiale pour le climat. Plus de 2 000 villes ont participé à cet événement dans le monde. À Bordeaux, l'engouement a perdu de la vitesse par rapport à la manifestation du 15 mars qui avait rassemblé plus de 4 000 personnes.

Pour la première fois, cet événement organisé par le mouvement Youth for climate Bordeaux a lieu jusque dans la nuit avec des concerts, des prises de parole et des débats à partir de 16 heures. Le but pour Virgile Mouquet, lycéen et porte parole du mouvement : "nous savons que des adultes aimeraient venir mais ne peuvent pas quitter le travail en journée pour des raisons économiques. Nous voulons permettre au plus grand nombre de participer."

Participation en baisse pour la manifestation organisée par @YouthFrance à #Bordeaux par rapport à celle du 15 mars, mais la foule reste enthousiaste. #climatpic.twitter.com/TQvi3Jiyar — Ines Lombarteix (@Ines_Lombarteix) May 24, 2019

À deux jours des élections européennes, c'est le moment d'interpeller les politiques pour Virgile : "nous voulons montrer aux candidats que notre génération s'intéresse aux enjeux écologiques pour qu'ils les intègrent dans leur programme."

En France, des manifestations du même type sont organisées dans une centaine de ville.