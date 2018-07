89 communes des Pyrénées-Atlantiques ont été reconnues de catastrophe naturelle après les intempéries des 12 et 13 juin. L'arrêté est paru ce vendredi au Journal officiel.

Pyrénées-Atlantiques, France

L’arrêté est paru ce vendredi matin au Journal officiel. 89 nouvelles communes des Pyrénées-Atlantiques sont reconnues en état de catastrophe naturelle après les intempéries des 12 et 13 juin 2018. Jusqu'alors, seules les communes de Gourette et des Eaux-Bonnes l'étaient. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est le point de départ pour les indemnisations, car les sinistrés ont maintenant 10 jours pour se retourner vers leurs assurances, en établissant un état de perte. Les assureurs on trois mois maximum pour débloquer les premiers fonds.

Voici les nouvelles communes déclarées en état de catastrophe naturelle

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018

Communes d'Abère, Casteide-Candau, Casteide-Doat, Higuères-Souye, Labeyrie, Maucor, Mazerolles, Momas, Morlaàs, Morlanne, Mouhous, Ouillon, Peyrelongue-Abos, Poursiugues-Boucoue, Puyoô, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Laurent-Bretagne, Sedzère, Serres-Castet, Simacourbe, Thèze, Vignes.

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 13 juin 2018

Communes d'Artiguelouve, Artix, Athos-Aspis, Audaux, Auga, Aussevielle, Auterrive, Baigts-de-Béarn, Balansun, Barraute-Camu, Bastanès, Bellocq, Bérenx, Beyrie-en-Béarn, Biron, Buros, Cambo-les-Bains, Castagnède, Corbère-Abères, Cuqueron, Denguin, Escoubès, Espéchède, Espoey, Gelos, Géus-d'Arzacq, Hasparren, Hôpital-d'Orion (L'), Hôpital-Saint-Blaise (L'), Jasses, Laà-Mondrans, Laàs, Labastide-Cézéracq, Labastide-Monréjeau, Lalonquette, Lanneplaà , Laroin, Loubieng, Monein, Mont, Montardon, Montfort, Mourenx, Orthez, Os-Marsillon, Poey-de-Lescar, Précilhon, Saint-Dos, Saint-Faust, Saint-Pé-de-Léren, Salles-Mongiscard, Saubole, Sauveterre-de-Béarn, Susmiou, Tabaille-Usquain.

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2018

Communes d'Abidos, Bedous, Carresse-Cassaber, Castétis, Gerderest, Louvie-Soubiron, Noguères, Ramous, Sévignacq-Meyracq, Uzos.

Ai-je le droit à une indemnisation ?

Il faut avoir souscrit une "garantie de dommage". Elle est automatique pour les biens immobiliers : les maisons, les appartements, les magasins. Mais pas forcément inclue dans les contrats d'assurance des voitures, et ne s'applique pas forcément aux éléments extérieurs (terrasses, jardins...).

Les 12 et 13 juillet, des pluies d'orage avaient provoquées des inondations très importantes dans le département. En Béarn, Salies-de-Bearn avait été particulièrement touché, l'eau était montée à une hauteur impressionnante. Au Pays basque, par exemple, Météo France avait enregistré en deux jours jusqu'à 109 litres d'eau au mètre carré à Saint-Etienne-de-Baigorry et 113 mm à Iraty.