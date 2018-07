Meschers-sur-Gironde, France

Alors que le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé début juillet l'interdiction progressive des pailles et autres objets à usage unique en plastique, à 10 ans, Zola Chapman, se bat déjà depuis plusieurs mois pour les faire interdire dans les bars et restaurants de Charente-Maritime. Originaire de Manchester en Angleterre, elle habite depuis quelques mois à Barzan, près de Royan. Avec sa famille, elle se mobilise pour sensibiliser la population sur les conséquences désastreuses de ce petit bout de plastique pour les océans et les animaux marins.

Cette conviction lui est venue après avoir vu le documentaire Blue Planet mais surtout lorsqu'elle a découvert une vidéo visionnée des millions de fois sur Youtube : une tortue se faisant enlever une paille en plastique de la narine. "Ça m'a beaucoup choqué", confie la jeune fille. Elle décide alors de réagir. Depuis deux mois, l'écologiste en herbe se rend dans les bars et restaurants du département pour les convaincre d'arrêter de donner des pailles à leurs clients. Déjà deux bars ont accepté l'initiative : L'R de Rien de Lorignac et Le Tina's café à Meschers-Les-Bains.

Mais Zola ne compte pas s'arrêter là. Elle a aussi rendez-vous avec trois maires du département pour donner plus d'ampleur à son action. Sur sa page Facebook, Les Anges des océans 17, elle organise également le week-end des opérations de nettoyage des plages. Celle qui veut devenir biologiste marine a deux autres objectifs : se rendre en Australie pour rencontrer Moly, une autre jeune fille de 10 ans, elle aussi mobilisée dans la protection des océans et rencontrer Emmanuel Macron pour lui expliquer l'urgence de la situation. Le message est passé.