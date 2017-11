Les étourneaux priés d'aller s'installer ailleurs qu'à Aix-en-Provence

Comme chaque automne, des milliers d'étourneaux envahissent chaque soir à la tombée de la nuit les platanes du centre ville d'Aix-en-Provence. Des oiseaux qui provoquent des nuisances importantes pour les commerçants et les passants, tant les fientes sont nombreuses... et coriaces !

À Aix-en Provence, les platanes du cours Mirabeau font partie de la carte postale et du quotidien des Aixois qui les apprécient pour l'ombre qu'ils procurent en été. Les étourneaux, oiseaux migrateurs, ont également un faible pour cet arbre.

Chaque automne c'est dans ces platanes qu'ils viennent le soir, dès la nuit tombée, pour se rassembler. Problème : c'est une pluie de fientes qui s'abat alors sur les passants, les terrasses des cafés, les chalets de noël et les manèges qui viennent s'installer pour les fêtes.

"C'est infernal, les bancs sont crépis, les passants me demandent sans arrêt de l'essuie-tout", témoigne Delphine qui vend des fleurs sur la Rotonde. "Il faudrait un parapluie" ,ajoute Miguel qui tient un manège en bas du cours Mirabeau.

Des dégâts qui peuvent coûter cher

Du côté du marché de Noël, on fait grise mine, certains commerçants ont demandé une lance à haute pression à la mairie pour nettoyer devant leur chalet : "Les gens n'ont pas envie d'acheter et quand il se promènent ils pensent plus à se protéger qu'à flâner" , indique l'un d'entre eux. "Moi j'ai une bâche toute neuve, elle m'a coûté des centaines d'euros, elle est foutue", enrage une commerçante.

Des "dégâts" très difficiles à nettoyer © Radio France - Fabien LE DU

Du cri du geai aux faucons apprivoisés, en passant par le pistolet laser

La mairie, consciente du problème, a donc décidé d'effaroucher les oiseaux à l'aide de pistolets laser. "Cela les repousse de quelques mètres, ça dure quelques minutes, mais après ils reviennent", commente un cafetier.

La mairie a donc décidé de passer la vitesse supérieur : un spécialiste des faucons est arrivé ce lundi avec un couple de rapaces pour faire fuir les étourneaux.

des trottoirs "crépis" de fientes © Radio France - Fabien LE DU

De leur coté, les forains se sont organisés : ils ont téléchargé le cri du geai, oiseau prédateur de l'étourneau. Et quand les nuées se font insupportables, ils diffusent ce cri à l'aide de leur sono. Une solution qui leur apporte quelques minutes de silence et de paix, mais guère plus : l'étourneau est un animal têtu.

Une seule arme peut vraiment en débarrasser les aixois : le froid. Quand les températures chutent, ils vont voir ailleurs.