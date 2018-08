Une trentaine de personnes, adultes et enfants, se sont retrouvées ce dimanche matin pour nettoyer les plages et leurs abords des mégots de cigarettes. Un mégot met douze années à disparaître dans la nature et jeté dans l'eau, il pollue 500 litres d'eau.

Annecy, France

C'est parce qu'elle ramasse régulièrement les déchets sur les plages d'Annecy avec ses enfants que Marion Lafarie a décidé de passer à l'action. Cette Annécienne de 36 ans a lancé un appel via Facebook pour organiser une collecte un dimanche matin. L'appel a été entendu : une trentaine de personnes, parents et enfants, se sont retrouvées pour nettoyer les plages et leurs abords pendant près de deux heures, chacun avec son bocal ou sa bouteille. Résultat : 5 000 mégots ramassés.

L'appel à nettoyer les plages © Radio France - Capture Facebook / Nathalie Grynszpan

Faut-il pour autant interdire de fumer sur les plages ?

Le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaut, n'y est pas favorable : "lorsqu'on prend un arrêté municipal d'interdiction, on essaie toujours de réfléchir à savoir comment on est capable de le mettre en oeuvre. Et quand on réfléchit à comment on peut interdire à quelqu'un de fumer, c'est très difficile. Donc il vaut mieux faire appel à la citoyenneté. On en fera jamais assez des campagnes de civisme".

Prochain rendez-vous pour nettoyer les plages et les abords des mégots et autres déchets sur Annecy : le World Clean Up Day du 15 septembre prochain.