À Argenton-sur-Creuse, vos cheveux peuvent servir à dépolluer les océans

Le salon "Secrets de coiffure" à Argenton-sur-Creuse collecte les cheveux de l'ensemble de ses clients. Ils sont ensuite transformés en filtres permettant d'absorber les hydrocarbures et les résidus de crème solaire.

Argenton-sur-Creuse, France

Vos cheveux ont des pouvoirs insoupçonnés. Ils peuvent servir de fertilisant agricole, de renfort pour des matériels en béton ou en plastique, mais ils sont aussi très absorbants. L'association des Coiffeurs Justes vient de recevoir une subvention de 30 000 euros pour mener son projet de filtres à base de cheveux. Ils seront installés dans les ports français et permettront de nettoyer les eaux polluées par les hydrocarbures notamment.

"On peut vraiment récupérer l'intégralité des cheveux et les envoyer à l'association", explique la gérante du salon de coiffure, Flora Lacote. Elle a déjà trois sacs poubelle de 30 litres remplis de cheveux. "Ça me paraît tout à fait logique, c'est dans la démarche que je suis tous les jours : j'utilise des produits naturels, j'essaie de respecter l'environnement au maximum, donc je regarde ma production de déchets", ajoute-t-elle. Un kilo de cheveux peut permettre d'absorber huit litres de pétrole. La solution peut donc devenir efficace.

Les clients du salon "Secrets de coiffure" sont séduits. "Personnellement, je ne suis pas une bonne élève dans le recyclage. C'est bien de pouvoir le faire par le biais d'autres personnes et sans efforts", souligne Marie, venue se faire une couleur. "On vient se faire couper les cheveux de toute façon. Je préfère qu'ils partent filtrer l'océan plutôt que finir à la poubelle", précise-t-elle.

Christiane est également très intéressée par le projet. "J'ai six petits-enfants. Je voudrais qu'ils soient bien dans leur vie future. Cette pollution, ça ne peut plus durer, il faut qu'on trouve des alternatives", conclut-elle.