On en parlait depuis des années, les maires successifs ont toujours reculé l'échéance, mais c'est aujourd'hui définitif: après plusieurs expériences, notamment les week-ends et durant l'été, la place au pied du beffroi d'Arras est définitivement piétonne.

Arras, France

A chaque élection municipale, la place des Héros à Arras s'invitait dans le débat. Depuis des années les tenants d'une ville apaisée réclamaient sa piétonnisation, certains commerçants redoutaient une chute de leur chiffre d'affaire. C'est aujourd'hui chose faite, depuis cette semaine, la "petite place", comme l'appellent les Arrageois, est définitivement interdite à la circulation de véhicules à moteur.

"Il faut donner du temps au temps" répétait inlassablement le maire de la ville, Frédéric Leturque. La municipalité a d'abord débarrassé le centre de la place du parking qui l'occupait depuis des décennies.

Durant des décennies, tout le centre de la place était constitué d'un parking © Maxppp - Sami Belloumi

La place a ensuite été interdite aux voitures durant les mois d'été, et puis pendant les week-ends. Aujourd'hui le sens de circulation a été réorganisé et on ne peut plus faire le tour de la place des Héros. La plupart des cafés et restaurants seront très prochainement équipés de parasols éclairés et chauffants pour animer l'espace.