Avignon, France

La chaleur s'installe en Vaucluse. L'enclave des papes est placée en alerte orange à la canicule. Jusqu'à 36 degrés attendus ce jeudi. Difficile dans ces conditions de travailler dehors, notamment sur le chantier du tram à Avignon.

Il est 10 heures 30 du matin, avenue Saint-Ruf. Le thermomètre affiche déjà plus de 30 degrés.

3 à 4 litres d'eau par personne tous les matins

Sous le soleil, les ouvriers scient, assemblent, bétonnent, jamais loin d'une bouteille d'eau. "On boit 3 à 4 litres par personne en une matinée" commente Karim, "et on se met à l'ombre dès qu'on peut."

Une chaleur "impossible" pour cet autre ouvrier. "Il faudrait interdire de travailler dehors par cette température !" plaisante-t-il.

Protège-nuques et bouteilles d'eau de rigueur pour résister au soleil de plomb sur le chantier du tram © Radio France - Charlotte Lalanne

Dans un coin, des glacières pour garder l'eau au frais, avec le coup de pouce de Kader, gérant du bar PMU en face des travaux. "Je leur propose des glaçons tous les matins pour leurs glacières et leurs bouteilles d'eau. Quand on les voit travailler par 40 degrés, c'est la moindre des choses", estime ce bistrotier.

Protège-nuques et glacières

Pour protéger au mieux ses travailleurs, l'entreprise Alstom est elle aussi vigilante, par exemple en décalant les horaires. "Les équipes commencent plus tôt le matin, à 7h30, pour finir à 14h30 explique la coordinatrice des travaux, en tournée quotidienne de contrôle. On propose aussi des aménagements sur le chantier : des protège-nuques que les ouvriers peuvent humidifier pour rester au frais, des glacières."

Enfin il y a les pauses, plus régulières que d'habitude : 10 à 20 minutes d'arrêt obligatoire toutes les deux heures et à la moindre alerte. Pour l'heure aucun malaise n'est à déplorer sur le chantier.