On a battu des records de chaleur en Creuse

Creuse, France

Il n'a jamais fait aussi chaud un 27 février en Creuse. On a battu des records aujourd'hui un peu partout dans le département. Le mercure a flirté avec les 23 degrés, à La Souterraine, à Bourganeuf ou encore à Auzances. A La Courtine, on a relevé 23,5° et à Aubusson et Genouillac, 24,5°.

Record battu à Pontarion

Mais la palme revient sans contexte à Pontarion avec 25° sous abri cet après-midi. Selon Météo France, la dernière fois qu'il a fait aussi chaud en Creuse en février, c’était en 1998 et en 2007, mais le thermomètre ces deux années là n'avait jamais affiché plus de 23,5°.