A Besançon, la ville incite les habitants à protéger leur compteur d’eau contre le gel

Besançon, France

Attention au froid pour pour le réseau d'eau potable. La Ville de Besançon invite ses abonnés à protéger les compteurs. Mieux vaut anticiper et protéger vos compteurs et vos canalisations contre le gel, en utilisant un matériau isolant, par exemple le polystyrène. D'autant plus si le compteur se trouve dans un regard extérieur ou dans une pièce non chauffée comme le sous-sol. Si ça commence à geler, vous n'aurez plus d'eau. Et attention à vite fermer l'arrivée d'eau pour éviter l'inondation au moment du dégel.