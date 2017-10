A Bollène, des traces de radioactivité sur deux salariés et des prélèvements de la CRIIRAD

Trois salariés ont été exposés à des fumées radioactives ce lundi à l'entreprise STMI de Bollène. AREVA assure qu'aucune contamination ne s'est faite hors du hangar où des copeaux d'uranium ont pris feu, mais la CRIIRAD va faire des analyses.

Des questions, après deux incendies en 15 jours à la STMI à Bollène. Lundi à la mi-journée, trois salariés ont été exposés à des fumées légèrement radioactives, lorsque le feu a pris dans un fût de copeaux d'uranium.

Les salariés étaient équipés de tenues spéciales et de masques, ils sont suivis médicalement pendant plusieurs jours. Des traces de radioactivité ont été retrouvés sur deux d'entre eux.

Ces copeaux sont les résidus d'uranium utilisés par l'industrie nucléaire. Ils prennent feu spontanément au contact de l'air.

"Ces feux sont rapprochés, mais je crois que c'est une coïncidence" - Marie-Claude Bompard, maire

AREVA assure que les fumées ne sont pas sorties du hangar. De quoi rassurer la maire de Bollène, Marie-Claude Bompard : "Ces feux sont rapprochés, mais je crois que c'est une coïncidence. Les mesures sont prises, les informations sont données, il n'y a pas eu de contamination radioactive sur la population."

"Choquant et inquiétant" - Bruno Chareyron, CRIIRAD

Mais ces assurances sont loin de rassurer la CRIIRAD, Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité : "L'uranium appauvri est une substance radioactive, il émet des particules alpha qui sont parmi les plus radiotoxiques par inhalation", rappelle Bruno Chareyron, le directeur du laboratoire. Il estime que cela pose question : "C'est vraiment choquant et inquiétant de voir qu'à quinze jours d'intervalle, on a des incendies de même nature sur des copeaux d'uranium appauvris dans la même installation. Ca pose vraiment question sur la maîtrise des risques !"

Quand à l'absence de propagation à l'extérieur du hangar, la CRIIRAD demande des preuves, et ira les chercher elle-même en effectuant des prélèvements dans les environs.