A Bordeaux, des Antillais originaires de l'île de St Martin lancent des opérations solidarité

Pour venir en aide aux habitants de leur île d'origine ravagée par l'ouragan Irma, des Antillais qui vivent désormais dans l'agglomération bordelaise se mobilisent. Ils veulent lancer des collectes de nourriture, d'eau et de vêtements, et les faire acheminer par conteneurs.

Le retour à la vie normale est la priorité absolue, a déclaré le Chef de l'Etat, en visite ce mardi sur l'île de St Martin, dévastée, comme St Barthélémy, par le passage destructeur de l'ouragan Irma.

A 8000 kilomètres de là, à Bordeaux, les Antillais originaires de St Martin, marqués par les images de leur île qu'ils ont vues à la télé, s'organisent pour venir en aide à leurs familles et à leurs proches. Certains se montent même en association pour organiser des collectes en faveur des sinistrés.

C'est le cas par exemple d'Aurélie Alpha. Cette jeune femme vit depuis 5 ans à Bègles, et elle s'active sur les réseaux sociaux pour organiser la solidarité depuis la métropole bordelaise. Son objectif est de pouvoir envoyer là-bas, en lien avec la SMB2C - St Martin Bordeaux Cultural Connections, une association de St Martinois basée à Bordeaux, un conteneur rempli de produits de première nécessité.

C'est une façon de dire à nos proches : on est là, on ne vous oublie pas. Ce n'est pas parce que j'habite loin que je ne pense pas à mon île. J'ai beau savoir que mes parents sont en sécurité, je ne vais pas baisser les bras. — Aurélie Alpha

Depuis une semaine, Aurélie vit accrochée à son portable et à son ordinateur, à l'affût de nouvelles de sa famille et et de ses amis. Elle veut lancer des collectes auprès des supermarchés et des entreprises pour récupérer nourriture, eau, vêtements, et produits pour bébé.

Les gens sur place nous disent qu'ils ont besoin de tout, car certains ont tout perdu, leur maison, leur voiture, tout. Ils doivent repartir à zéro, et tout ce qu'on peut leur envoyer peut les aider simplement à survivre. — Aurélie Alpha

Aurélie et Roxane : ces deux jeunes femmes originaires de Saint-Martin vivent à Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Roxane Bonnotte termine ses études d'infirmière à Bordeaux, et elle vient de rejoindre l'association créée pour l'occasion à Mérignac par un ami d'enfance. Cette association, baptisée Soualiga People (peuple de St Martin), veut elle aussi monter des actions concrètes en faveur des sinistrés de Saint-Martin.

Ce qui m'a incitée à bouger, c'est une certaine forme de culpabilité. Quand on se dit qu'on est bien chez nous, alors que là-bas, nos proches sont dans la misère. Moi, mes parents ont tout perdu ; et ce sont eux qui ont financé mes études. Je leur dois bien ça" — Roxane Bonnotte

Ces deux Saint-Martinoises lancent un appel aux bonnes volontés pour les épauler. Et elles veulent inscrire leur action dans la durée, quand, disent-elles, Irma et les ravages que cette tempête a causés ne feront plus la Une de l'actualité.

