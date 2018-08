Bordes, France

Pelleteuses et camions s'activent sur l'ancienne décharge de Bordes. Il faut faire vite, l'entreprise en charge des travaux a jusqu'au 15 novembre pour enlever les déchets de la zone en bord de gave. Les tas de terres et de débris sont d'abord stockés sur une plateforme étanche derrière les travaux. Ainsi, en cas de nouvelle crue, aucun risque pour qu'ils ne se déversent une fois de plus dans le gave. Le chef de chantier prélève chaque tas pour vérifier si la terre n'est pas trop pollué et peut-être réutilisé sur le site. Les déchets seront ensuite triés et recyclés, pour ceux qui peuvent l'être, dans le centre de tri de Précilhon, près d'Oloron-Sainte-Marie. Les autres seront enfouis sur ce même site. Une fois la zone débarrassée de ses déchets, des plantes dépolluantes nettoieront la zone, qui devrait retrouver sa forme naturelle.

La zone étanche sur laquelle sont stockés les tas de terre et de débris. © Radio France - Maud Calvès

Sur demande du préfet

Cette décharge, qui n'est plus en fonction depuis 1998, a été éventré par les nombreuses crues du gave de Pau. Ses déchets se retrouvaient jusqu'à Pau. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donc mis en demeure la commune de réhabiliter le site au plus vite. Une première mise en demeure de réhabilitation avait déjà été faite en 2002. Une partie de ces travaux à 3 millions d'euros sont à la charge de la commune, le reste est à la charge de l'Ademe, du conseil départemental et de l'agence de l'eau. Ils devraient se terminer fin 2019.