A Boulogne-sur-Mer, le dernier requin-marteau est mort à Nausicaa

Boulogne-sur-Mer, France

C'est sur sa page facebook que Nausicaa a communiqué, ce mercredi 25 avril, la triste nouvelle :

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre dernier requin marteau.

L'animal était arrivé à Boulogne-sur-Mer, il y a 8 ans, après avoir été prélevé dans les eaux australiennes, au Nord-Est du pays. Depuis trois semaines, le requin ne s'alimentait plus correctement et avait donc été transféré dans un bassin isolé des autres. Malgré les soins prodigués, il n'a pas survécu. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, interrogé par France Bleu Nord rappelle le travail scientifique de Nausicaa et la grande menace qui pèse sur cette espèce :

Si nous ne parvenons pas à maîtriser la reproduction en captivité, c'est l'espèce qui disparaîtra.

Frédéric Cuvillier rappelle le rôle scientifique de Nausicaa Copier

Mais l'élu PS souhaite que des conclusions soient tirées de ces décès : "nous ne maîtrisons pas parfaitement la reproduction, il faut donc que les spécialistes se penchent sur cette questions". Frédéric Cuvillier estime que Nausicaa joue par ailleurs un grand rôle pédagogique et de protection du milieu marin :

Nous sauvons le corail, les méduses, les recherches progressent.

La semaine dernière, c'est le dernier des 28 bébés requin-martin prélevés au large de l'Australie qui était déjà mort. Un million d'euros avaient été investis pour prélever et transporter ces animaux jusqu'en France. Au total, 30 animaux de cette espèce avaient rejoint Boulogne-sur-Mer depuis 2011.