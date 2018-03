Bouvante, France

Jean-Claude, la soixantaine, est un amoureux de grand gibier : des cerfs, des chevreuils, des mouflons. Depuis 15 ans, il les photographie, juste au-dessus de chez lui. Mais le 26 janvier dernier, c'est une meute de loups que sa caméra a filmée. Elle est fixée sur un arbre et équipée d’un détecteur qui filme au moins mouvement.

Des vidéos avec des loups, Jean-Claude en a cinq. Cet ancien chasseur l'affirme, ces petits films : "c'est une preuve de plus de leur présence."

"Il y a beaucoup de gens qui ne les voient pas. Quand on disait qu’il y avait des loups sur Bouvante, on nous répondait qu’il y en avait un ou deux. Moi j’ai la preuve. On en voit cinq sur la vidéo. Ces derniers temps, les attaques se sont multipliées. On voit des carcasses de partout." Jean-Claude.

"Le gibier disparaît depuis quelques mois"

Cette meute de loups qui vit tout près des maisons à Bouvante a de vraies conséquences sur la faune. "Le gibier disparaît" affirme Marc, un habitant. "Quand j’étais sur ma terrasse, je pouvais voir une dizaine de bêtes dans la prairie, juste au-dessus. C’était un beau spectacle. Maintenant, on ne voit plus rien. On ne voit plus de biches, plus de cerfs ni de chevreuils."

Jean-Claude, un habitant de Bouvante, dans le Vercors. © Radio France - Victor Vasseur

Pire, pour Jean-Claude, à cause du loup, "les biches ont même changé leur comportement. Comme elles sont dérangées la nuit par les loups, maintenant les biches mangent au milieu des champs, juste à côté des routes. On peut s’arrêter en voiture, elles ne partiront pas."

Aujourd'hui, la seule crainte de Jean-Claude, ce n'est pas de tomber face à face avec des loups. Non, sa crainte, "c'est l'arrivée du printemps". Au mois de mai, des louveteaux naîtront, et la meute devrait s'agrandir.