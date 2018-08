Bussière-Galant, France

A première vu cela ressemble à une ferme classique avec son foin rangé dans une grange, une petite cour de ferme, un bâtiment agricole mais un détail attire l’œil, la taille des infrastructures. Les boxs dans lesquels seront accueillis et soignés les pensionnaires mesurent près de 3 mètres de haut. Il faut dire que cette maison de retraite est particulière, elle va accueillir trois éléphants dans les prochaines années, dix à terme.

Le chantier avance lentement mais sûrement

Pour le moment c'est encore en chantier. Sous le bâtiment agricole les boxs sont prêts à accueillir les retraités du cirque ou presque. "Il faut encore mettre le grillage autour puis il faut faire l'isolation" explique Sofie Goetghebeur, à l'origine du projet avec Tony Verhulst. Il faut également poser la clôture sur le terrain. Un terrain qui mesure pas moins de 28 hectares, mais dans un premier temps seuls 4 hectares seront utilisés pour les premiers pensionnaires.

Le public a pu découvrir l'avancée des travaux et notamment les boxs où seront soignés les éléphants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un million d'euros déjà investis dans le chantier

Des travaux coûteux mais nécessaires pour la sécurité des pensionnaires. Près d'un million d'euros a déjà été investi dans l'ensemble. Si les bénévoles sont là, Sofie et Tony espèrent en revanche trouver des fonds rapidement pour poursuivre l'aventure "C'est l'objectif principal" déclare-t-elle, et c'est aussi l'objectif de ce weekend. "Cela permet aux gens de voir concrètement où en est le projet, de s'engager si ils le souhaitent, de participer un petit peu" explique-t-elle. A l'extérieur il est aussi possible d'acheter des petites statuettes d'éléphants, des t-shirts ou tout simplement de manger ou boire. Les sommes récoltées vont directement à l'association de Sofie et Tony "Elephant Haven".

Les premiers pensionnaires disposeront de 4 hectares de terrain clôturés pour se reposer en toute sécurité © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ici ils ne pourront qu'aller mieux - Géraldine, une visiteuse

"Ce sont des petits éléphants, j'en ai aussi achetés pour ma voisine, elle aussi suit de près le projet, elle va venir voir bientôt je pense" explique Géraldine. Venue visiter sa famille dans la région, la toulousaine a sauté sur l'occasion. "Cela fait deux ans que je suis ce projet. _J'ai envie de dire "ENFIN" ! Il y en a besoin, quand on voit le traitement des éléphants dans les cirques, ici ils ne pourront qu'aller mieux_" explique-t-elle, enthousiaste, en espérant voir bientôt les premiers retraités.

Car si les travaux avancent doucement et surement, les éléphants ne sont pas encore là. "On espère pouvoir en accueillir dès l'an prochain" déclare Sofie. L'objectif désormais pour Tony, Sofie et les bénévoles ? Terminer l'isolation et le grillage des boxs et clôturer quatre hectares de terrain pour accueillir leurs premiers pensionnaires dans moins d'un an.