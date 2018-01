A Caen, Docteur Watt vous aide à économiser l'électricité

Par Nolwenn Le Jeune, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Comment maitriser sa consommation d'énergie et réduire sa facture d'électricité ? A Caen-la-mer, un nouveau dispositif est au service des usagers : il s'appelle Docteur Watt, et grâce à lui, on peut diagnostiquer sa consommation pour apprendre à la réduire. Explications.