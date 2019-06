A cause des orages, un centre d'hébergement d'urgence est ouvert à Chambéry ce samedi soir

Chambéry, France

La préfecture de Savoie annonce ce samedi soir qu'un centre d’hébergement d’urgence est ouvert à Chambéry pour accueillir les personnes qui ne pourraient pas prendre leur train. En effet, à cause des violents orages qui se sont abattus sur la Savoie en fin d'après-midi, la circulation des trains est interrompue depuis 16 heures entre Chambéry et Grenoble, Chambéry et la Tarentaise, Chambéry et la Maurienne. Les équipes de la SNCF sont mobilisées pour permettre la reprise du trafic. Des bus de substitution sont mis en place.

Hébergement d'urgence au gymnase Pierre Cot de Chambéry

La durée de dégagement des voies étant inconnue, Louis Laugier, préfet de la Savoie, a demandé par précaution à la ville de Chambéry d’ouvrir le gymnase Pierre Cot afin d’accueillir les personnes qui seraient dans l’incapacité de rejoindre leur destination ce soir. Les équipes de la croix rouge française sont présentes pour assurer la mise en place de ce lieu et accompagner les personnes accueillies.

Beaucoup de dégâts en Pays de Savoie

Depuis ce samedi 15 juin 6 heures du matin, la Savoie est placée en vigilance orange pour risque d’orages. Ces orages ont touché le département dans l’après-midi et ont causé des dégâts matériels, essentiellement dans le bassin chambérien : chutes d’arbres, de matériaux, inondations,vignes détruites...

En Haute-Savoie, les intempéries ont été dramatiques, causant la mort d'une touriste allemande de 51 ans. Un arbre est tombé sur son camping-car dans le camping municipal de Taninges.

Pendant toute la durée de l’épisode, les sapeurs-pompiers de la Savoie sont intervenus une trentaine de fois. Plusieurs arbres sont tombés sur les voies SNCF, notamment entre Chambéry et Montmélian, perturbant le trafic SNCF.

A 20h, 390 foyers sont encore privés d’électricité dans le département. Les équipes d’Enedis sont mobilisées pour rétablir la situation au plus tôt.