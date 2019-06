A Chabeuil dans la Drôme, on s'organise pour éliminer l'ambroisie

Chabeuil, France

"L’ambroisie à feuilles d’armoise et l’ambroisie trifide sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord. Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques chez les personnes sensibles." Voilà la définition de l'ambroisie le site du ministère de la santé. Cette plante est un vrai problème de santé public en France. Le gouvernement demande à chacun d'entre nous de participer a son éradication. Dans la Drôme, le sujet est pris très au sérieux puisque l'ambroisie adore elle aussi notre département.

Comment reconnaître la plante ?

La loi oblige les agriculteurs mais aussi les particuliers à arracher les plantes. Alors pour sensibiliser un maximum la population, Michel Mangin, le référent ambroisie de la commune de Chabeuil fait le tour des écoles pour donner quelques explications : "On a une plante verte claire, avec un feuillage très découpé. Elle n'a pas d'odeur particulière. En revanche, voilà une astuce : si vous avez de l’œillet d'inde dans une zone où vous n'avez rien planté, c'est probablement de l'ambroisie".

. © Radio France - Nina VALETTE

Et ce n'est pas de gaieté de cœur que le spécialiste ambroisie de la commune arrache la plante. "C'est un véritable fléau ici. Certains habitants quittent même la Drôme à cause de ça. Nous sommes l'unes des zones en France les plus infestées. Et il ne faut pas croire que si vous n'êtes pas allergique, ça n'arrivera jamais", raconte Michel Mangin.

Contrôle des agriculteurs

Les communes ont pour obligation de surveiller la nature pour traquer un maximum la plante. "L'agglomération a des gens qui surveillent les champs où il y a de l’ambroisie, ils préviennent notre correspondant. A partir de là, on identifie l'agriculteur et on fait parvenir des courriers. Il ne s'agit pas d'amende, mais d'une alerte. En revanche, si l’agriculteur ne fait rien, il peut y avoir une amende." explique Jean-Marie Moutet, adjoint à l'environnement de la ville de Chabeuil.

Jean Marie Mouttet l'adjoint à l'environnement à Chabeuil entouré de Michel Mangin référent Ambroisie à droite et Bernard Perrot un agriculteur bio à gauche © Radio France - Nina Valette

De votre coté, vous pouvez signaler la présence de cette plante directement ici sur internet.