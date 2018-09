Chambéry, France

"Eléphantesque" est une opération de sensibilisation originale initiée par la Ville de Chambéry et ses commerçants. La célèbre "Place des éléphants" n'est pas pour rien l'un des symboles de la cité des Ducs de Savoie. En parallèle à trois expositions consacrées à l'éléphant, un ouvrage est vendu au profit du WWF qui se bat pour le sauver.

Les fonds collectés ce vendredi soir lors de la vente aux enchères à partir de 19 h 30 iront aussi au WWF. Faîtes monter les prix au premier étage du Phare, salon VIP !

Des photos utiles : cet animal est en danger !

Francis Bompard, connu pour ses photos de compétitions de ski, promène ses objectifs en Afrique depuis une douzaine d'années. Il a cédé tous les droits de ses magiques clichés d'éléphants. En l'occurrence, les tirages originaux d'une série en noir et blanc.

Francis Bompard : - Il y a une photo où on les voit en train de traverser une rivière avec seulement les trompes qui émergent. Une photo où ils sont en train de jouer dans l'eau, avec un regard entre eux très très fort. Une femelle âgée qui nous fait comprendre avec sa trompe qu'il ne faut s'approcher plus... Des photos qui se rapprochent de leur vie.

France Bleu Pays de Savoie : - En quoi vous fascinent-ils ?

Francis Bompard : - Il est extrêmement intelligent. Avec une vie sociale à laquelle on peut s'identifier. Avec un mode de communication très complexe, beaucoup plus complexe que le nôtre, basé sur le bruit mais aussi l'odeur et les vibrations. C'est le plus gros animal terrestre, alors, forcément lorsqu'il agit, vous avez des émotions. Il est très touchant. On a tous eu un éléphant dans notre enfance, que ce soit Babar ou une autre peluche. Alors, quand vous êtes invité dans son territoire - et non l'inverse , c'est pas un zoo ! - ça change tout.

Détails - Francis Bompard

France Bleu Pays de Savoie : - Ces photos-là, elles ont vocation à être utiles.

Francis Bompard : - J'ai pas voulu faire des photos pour les accrocher à des murs et dire : "Regardez, comme je fais des belles photos ! " Cet animal est en danger. Il en reste 350.000 en Afrique. Il en disparaît entre 20 et 30.000 par an. Dans dix ans, il n'en restera presque plus. Le livre, les expos, la vente aux enchères, ça rend ces photos utiles, ça leur donne encore plus de valeur.

France Bleu Pays de Savoie : - Le sort des éléphants, qu'on aime tous, finalement, il nous importe peu, malheureusement ?

Francis Bompard : - Y a tellement de problèmes dans la société que ça peut paraître anachronique et complètement bête. Si ces bêtes disparaissent, nous disparaîtrons aussi. Pas nous, mais nos enfants et nos petits-enfants ne verront pas la même Terre que nous, et il se peut qu'ils ne la voient pas du tout. La défense de l'éléphant fait partie de cette lutte globale pour préserver notre planète, le lieu où on veut vivre.