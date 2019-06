A Château-Gontier, les bons trieurs de déchets récompensés

Château-Gontier, France

Récompenser les bons trieurs qui limitent les ordures ménagères dans leurs poubelles : c'est l'idée de la communauté de Communes de Château-Gontier. A la clé, une baisse du prix de la facture de l'année prochaine, mais à condition de réduire ses déchets non-recyclables.

Pour une famille de quatre personnes, la remise peut aller jusqu’à 82€, si le foyer relève le défi de sortir son bac maximum vingt-deux fois dans l’année. C’est à peu près deux fois par mois. Jean-Loup Avet, responsable du service "Tri Logic"… "Quand on a étendu les consignes de tri, les usagers ont été au rendez-vous. La quantité de déchets a diminué, ça coûte donc moins cher à gérer pour la collectivité. Alors on a souhaité restituer aux citoyens ces économies, en récompensant ceux qui jouent le jeu.". Alors plutôt que de punir les pollueurs, ce sont ceux qui recyclent qui sont récompensés. "On préfère avoir une bonne nouvelle qu'une facture en plus. Trier c'est simple, donc il faut aussi que ce soit simple de payer le moins cher possible !"

Les habitants sont déjà de très bons trieur : ils ne sont que 5% à refuser de recycler, contre 20% en France en moyenne. Fabienne est une éco-citoyenne exemplaire, son bac gris a été ramassé seulement dix fois l’année dernière. Elle vit pourtant avec son compagnon et leurs trois enfants. "On fait très attention depuis qu'il y a les sacs jaunes. On essaie de trier un maximum, mais on peut toujours faire plus. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de plastique dans notre quotidien".

Il suffit donc de faire attention à ce qu’on jette dans sa poubelle. A Château-Gontier, tous les emballages peuvent être mis dans les sacs jaunes. Seules conditions : ils doivent être vides, ne pas être emboîtés les uns dans les autres, et surtout, ne pas avoir contenu de produits toxiques. Et pour ceux qui souhaitent faire un geste de plus en recyclant aussi leurs épluchures de légumes, la communauté de Communes de Château Gontier aide à l'achat d'un composteur, avec un coup de pouce de 15€ par famille.