À Châteauroux, des jeunes relèvent un défi et ramassent les mégots de cigarettes jetés par terre

Châteauroux, France

Pendant que certains jettent leurs mégots de cigarette n'importe où, d'autres les ramassent et les stockent dans des bouteilles. Au parc de Belle-Isle, à Châteauroux, on trouve de nombreux déchets même à côté des attractions pour enfants. Équipés de gants, de bouteilles vides et de sacs poubelles, trois jeunes passent de longues minutes le dos courbé. En peu de temps, leurs bouteilles sont déjà bien remplies. Ils suivent le mouvement "Fill the bottle", un défi lancé sur les réseaux sociaux.

"Plutôt que de rester les bras ballants, je préfère agir dès maintenant", explique Iman, âgée de 17 ans. "On peut agir à notre échelle. Je le fais parce que je suis inquiète par rapport à mon avenir. Déjà, on voit qu'il fait de plus en plus chaud l'été. Ça va forcément s'aggraver", ajoute-t-elle.

Tout le monde peut agir. C'est capital et c'est urgent. Il faut préserver la planète pour les générations futures"

"Faire 100 mètres pour jeter sa cigarette, c'est pas grand-chose. Mais les gens n'ont pas du tout conscience de polluer", regrette Eva, qui ramasse elle aussi les mégots. Les paroles, elle les entend souvent. Elle veut voir des actes, c'est pour ça qu'elle participe. "Ça peut motiver des gens de nous voir faire ça. Quand on fait ce genre d'actions, il y a des gens qui nous arrêtent, qui nous posent des questions, et même certains nous donnent un coup de main", se réjouit-elle.