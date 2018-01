Châtillon-sur-Seine, France

Les casiers et une partie du mobilier du rez-de-chaussée de la caserne de Châtillon-sur-Seine baignent encore dans 60 centimètres d’eau. Du jamais vu dans cette ville pourtant habituée aux caprices de la Seine. Ils ont donc pris leurs camions, leurs casques et leurs barques et ont monté le camp dans la Salle Polyvalente Luc Schneider dans les hauteurs.

« Je n’avais jamais vu une telle crue de la Seine », s’inquiète le capitaine François André, le commandant des opérations de secours à Châtillon. Il vient d’atterrir avec l’hélicoptère des pompiers sur le terrain de rugby, non loin de la salle polyvalente, une piste de fortune.

Petit matériel, mais grande efficacité

Dans ses bras, un grand classeur où tout son secteur est répertorié sur des cartes plastifiées. Grâce au repérage aérien il a pu griffonner au marqueur les zones à risque : « Du côté d’Etrochey, des chevaux sont dans un champ partiellement entouré d’eau, mais si l’eau monte, ils pourraient se trouver coincer ».

La salle polyvalente transformée en caserne le temps de cette crue record. © Radio France - Lila Lefebvre

Ces informations, il file les transmettre à Frédéric Parent, en charge de la coordination. La caserne à l’arrêt son bureau est délocalisé dans une camionnette rouge et jaune, à l’entrée de la salle polyvalente. Et pourtant à l’intérieur, « tout fonctionne comme à la caserne, on a des ordinateurs reliés à la 4G, le téléphone. Petit matériel, mais grande efficacité. Sauf peut-être le chauffage », frissonne-t-il.

Le Lieutenant Frédéric Parent est les yeux du CODIS (Centre opérationnel départemental deincendie et de secours), « je filtre les appels qui nous arrivent du 18, je les transmets. Je récupère les informations des pompiers sur le terrain et je répartie le travail de tous ».

Optimiste, il y voit tout de même quelques avantages, « on perd moins de temps, car on ramène notre matériel à la maison », enfin façon de parler puisqu’’il n’est pas rentré chez lui depuis mardi après-midi.

On a l’habitude de gérer l’urgence"

Avec la quarantaine de pompiers volontaires de Châtillon-sur-Seine, ils ont pris leurs quartiers depuis mardi dans la salle polyvalente, les gilets de sauvetages sont empilés à l’entrée, au coin, des tapis de fortunes pour ceux qui n’ont pas le temps de rentrer chez eux.

« On a l’habitude de gérer l’urgence, sourie, serein le capitaine François André, et puis aujourd’hui c’est plutôt confortable avec le soleil qui brille, on verra ce que ça donne demain ».

La pluie est attendue avec inquiétude ce jeudi et ce vendredi dans la région. On se prépare à une nouvelle crue de la Seine, et les pompiers savent qu’ils ne pourront pas regagner la caserne dans les prochains jours.

Impossible de pomper l'eau avant la décrue, sauf à quelques endroits clés comme ce transformateur électrique qu'il a fallu protéger de l'eau grâce à un long travail de pompage et à un barrage de glaise. Il a pu être remis en marche et redonner le courant aux 50 foyers du quartier du théâtre qui en été privé depuis le début de la semaine :

D'autres communes en aval de la Seine sont également touchées, comme à Etrochey, où les plongeurs de Dijon sont venu sécuriser les habitations :