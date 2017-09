À Couëron, le lac de Beaulieu va être complètement vidé

Le lac de Beaulieu, à Couëron, va être totalement vidé ! Une mesure nécessaire 25 ans après sa création et après plusieurs pollutions aux cyanobactéries.

Ça va faire tout drôle aux habitués du lac de Beaulieu, à Couëron. Au mois de novembre, il va être vidé, petit à petit. C'est une mesure nécessaire 25 ans après sa création et après plusieurs pollutions aux cyanobactéries. Rien que cet été, c'est à cause d'elles que 120 oiseaux ont péri. En 2014, conjuguées à un très faible niveau d'oxygène dans l'eau, elles avaient provoqué la mort de quatre tonnes de poissons.

Cet été, la mairie de Couëron a du prendre des mesures à cause des cyanobactéries © Radio France - Marion Fersing

Vider le lac va permettre de lutter contre les cyanobactéries

Ce problème des cyanobactéries, la vidange du lac va aider à le résoudre à double titre. "D'abord, ça va nous permettre de réparer ou de remplacer, en fonction de ce que nous allons découvrir, le 'moine', le système qui permet de régler le niveau de l'eau", explique Carole Grelaud, la maire de Couëron. "Et quand le niveau sera trop bas, nous pourrons le remplir et améliorer la quantité d'oxygène". Le fait de le vider va aussi permettre d'assainir le lac poursuit Vincent Mouren, le direction de la fédération de pêche de Loire-Atlantique : "les boues vont se déposer au fond du lac et elles sécher, elles vont se minéraliser. Et ça, ça va empêcher les cyanobactéries de se développer. Ensuite, la végétation va pousser au donc du lac, une fois qu'il sera à sec. Et les plantes vont absorber les nutriments qui permettent aux cyanobactéries de se développer".

Au début, nous aurons un paysage lunaire

Pour en arriver là, le lac va d'abord devoir être vidé. Une étape qui va prendre un mois et demi, à partir de novembre. "Pas question de le vider d'un coup ou on risquerait d’inonder les marais qui sont en avant et qui sont encore utilisés pour l'agriculture", explique Vincent Mouren. Les poissons seront ensuite transférés dans d'autres étangs. Le lac, lui, va rester à sec pendant un an. Carole Grelaud a hâte de découvrir ce nouveau paysage : "au début, ce sera lunaire et, ensuite, la végétation va commencer à pousser. Cette évolution là va être très intéressante à observer !". Vincent Mouren confirme : "ce sera bien pour les botanistes et ensuite pour les poissons. Parce qu'une fois que le lac aura été rempli, ils pourront s'y abriter pour se reproduire".

Carole Grelaud, la maire de Couëron, et Vincent Mouren, de la fédération de pêche, devant le "moine" © Radio France - Marion Fersing

Le lac de Beaulieu va donc être vidé au mois de novembre pour être rempli dans environ un an, à l'automne 2018.