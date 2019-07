A Denneville, un dépôt sauvage exaspère les élus

A Denneville, sur le territoire de Portbail, un point de collecte de déchets recyclables s'est transformé en dépôt sauvage. Sur la Route de la mer, à l'entrée de la commune, les déchets divers et variés s'accumulent à côté des containers. Et ce malgré un ramassage régulier. Les élus réagissent.

Denneville, France

En vrac, des emballages, des bouteilles de verre, des ordures ménagères... Une petite décharge est posée là, malgré la présence de bennes à ordures et les containers de tri. Il existe pourtant différents services de ramassage et un agent municipal passe quotidiennement.

Mais c'est tous les jours la même chose. Pour le maire de Port-bail, Guy Cholot, "c'est inadmissible de voir un tas de déchets de toutes sortes à côté de containers qui sont vides." "Je pense que c'est vraiment de la fainéantise de la part de certaines personnes", ajoute-t-il.

Le maire de Portbail est prêt à fouiller pour retrouver d'éventuelles adresses, sur du courrier par exemple, afin d'identifier les usagers peu respectueux. © Radio France - Mahaut de Butler

Des équipements dédiés

Force est de constater que les usagers défilent sur le site, mais pas uniquement avec des déchets recyclables, alors que l'agglomération ne manque pas de collectes.

"Chaque foyer est équipé d'un bac individuel collecté deux fois par semaine pour les ordures ménagères, rappelle Edouard Mabire, chargé de la gestion des déchets pour la communauté d'agglomération du Cotentin. Les emballages verres et plastiques, et les journaux et magazines sont collectés en point d'apport volontaire, c'est en libre-service : on y va déposer ce qui est recyclable 24 heures sur 24." Il y aussi les déchetteries sur tout le territoire de la côte des Isles.

La solution : verbaliser

Les élus vont prendre des mesures pour mettre fin aux incivilités. La commune a investi dans une caméra afin de prendre la plaque des voitures et donc faciliter l'identification des usagers peu respectueux. Montant de l'amende : 35 euros, 1500 si l'infraction est commise au moyen d'un véhicule.

A terme, les élus aimeraient aussi fermer ce point de collecte pour le déplacer dans un autre endroit moins isolé des regards.