A Dijon, on a battu un record de chaleur pour un mois de février

Ce mercredi 27 février, on a battu un record de chaleur en Côte-d'Or. Météo France a enregistré 21,1 degrés à Dijon. Le précédent record datait de février 1990. C'est à Montbard que le mercure est monté le plus haut avec 23,2 degrés.

Dijon, France

Le précédent record de chaleur à Dijon pour une fin de mois de février datait de 29 ans. En février 1990, les météorologues enregistraient 19,9 degrés. Une température déjà élevée mais dépassée ce mercredi 27 février. Météo France a relevé 21,1 degrés dans la capitale des Ducs de Bourgogne.

Mais ce n'est pas à Dijon, où le mercure est monté le plus haut. A Montbard, il a fait 23,2 degrés au meilleur de la journée, soit plus de dix degrés au dessus des normales de saison. C'est d'ailleurs dans le nord Côte-d'Or que les températures relevés ont été les plus élevées. On a enregistré 21,4 degrés à Chatillon-sur-Seine, pas très loin du record (22,7 degrés) qui date de 1960.

Finalement c'est plus au sud de la Côte-d'Or, à Savigny-lès-Beaune que le mercure a le moins grimpé avec 20,1 degrés.