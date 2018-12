A Dijon la marche pour le Climat annulée et transformée en rassemblement ce samedi

A Dijon la Marche pour le Climat est annulée et se transforme en rassemblement, en raison de l'interdiction de manifester dans certaines rues du centre-ville.Certains manifestants annoncent qu'ils se rendront place de la république, "en jaune et vert" pour défendre une justice sociale et climatique.

Dijon, France

A Dijon la Marche pour le Climat ne se fera finalement pas comme prévu. Pas de départ de la place du Théâtre avec arrivée au jardin Darcy. La Marche est transformée en rassemblement place Wilson à partir de 15 heures annonce ses organisateurs, après une réunion avec la préfecture et en raison de l'interdiction de manifester dans certaines rues du centre ville.

Mais l'urgence climatique reste la même pour Edwige Bazerole, l'une des organisatrices de l'événement à Dijon, qui invitent tous ceux et toutes celles qui veulent se mobiliser à venir les rejoindre "le gouvernement doit entendre les alternatives présentes sur le terrain pour enrayer le dérèglement climatique et en plus ce sera source d'emplois".

En "Jaune et Verts" pour une justice sociale et climatique

Mais certains, déçus de l'abandon du rendez-vous ont choisi de rejoindre les manifestations des gilets jaunes en ville. "En gilets jaunes et verts pour la justice sociale et climatique" explique Franck, un citoyen dijonnais engagé depuis longtemps dans ce combat pour sauver la planète. "Pour moi ces deux combats se rejoignent et il faut essayer de transformer cette colère en énergie créatrice." C'est pour cela qu'il se rendra Place de la République avec son "gilet jaune, pour la colère et vert pour les convictions écologiques", car il n'accepte pas l'idée "de se retrouver parqués sur cette place, aussi sympathique soit-elle, loin de tout ce qui se passera ailleurs. Notre place en tant que convaincu de l'urgence climatique, c'est d'être au milieu de tous les autres pas, pour faire la morale mais pour échanger avec les autres." Car pour lui, "la colère vient du fait que la question de la transition écologique comme d'autres sujets, ne sont pas pris en compte par les politiques."