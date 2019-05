A Dijon, nouvelle mobilisation des jeunes pour la planète

Dijon, France

Comme ils l’avaient déjà fait le 15 mars dernier, lycéens et étudiants se sont une fois encore mobilisés à Dijon pour exprimer leurs craintes par rapport aux méfaits du changement climatique, et exprimer leurs vœux pour que changent nos modes de vie et de consommation trop polluants.

Les jeunes réclament une prise de conscience, et la fin d'une forme de déni de la réalité © Radio France - Jacky Page

Le collectif Youth for climate est né après l'appel à la grève scolaire lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg en décembre 2018. En préambule, les organisateurs de la marche dijonnaise ont d’ailleurs tenu à préciser que ce mouvement n’est pas partisan et se veut non-violent. C’est du reste dans le calme que les jeunes ont défilé en ville, entre la place Darcy et la place Wilson, en passant par la place de la Libération et la place de la République. « On ne veut pas de récupération, et puis les tracts, ça fait des déchets», ont expliqué certains jeunes à des militants du Nouveau Parti Anticapitaliste, auxquels ils ont rendu les tracts qu’ils venaient de leur remettre.

Changer les comportements

Valentin tient une pancarte peinte sur un carton, où il exprime son inquiétude pour les océans. Mais il précise qu’il y a aussi les forêts. « Il faut vraiment que les gens se rendent compte qu’il y a un problème et qu’ils réagissent. » Que préconise-t-il ? « Il faut consommer mieux, boycotter les grandes industries qui polluent, ne plus fréquenter la restauration rapide. Il faut consommer local, utiliser le moins de plastique possible, se déplacer le plus possible à vélo, et en plus ça ne peut faire que du bien ».

La biodiversité menacée © Radio France - Jacky Page

Il participe à cette marche pour le climat avec un groupe de camarades étudiants en biologie. Et quand on fait des études qui portent sur le vivant, on est d’autant plus concerné. C’est bien ce qu’éprouve Mia, « parce que la planète appartient aussi aux animaux. Ça fait de nombreuses années que les scientifiques alertent sur le changement du climat et la disparition de la biodiversité ». Est-il encore temps de changer de cap ? Oui, selon l’étudiante, qui estime que même s’il est un peu tard, il vaut mieux réagir maintenant plutôt que jamais.

Un changement de comportements nécessaire pour inverser la tendance © Radio France - Jacky Page

Son amie Julie approuve. Elle explique que pour sa part elle réduit au maximum sa consommation de viande et de poisson, parce que cela pollue et ne respecte pas les animaux. Elle essaie aussi d’éviter les emballages en plastique, déchet qui ne se dégrade pas quand il se retrouve en pleine nature. La foule des manifestants avance dans les rues de Dijon en scandant des slogans : « et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité », ou encore « pollue, consomme et ferme ta gueule, c’est quoi le message qu’on donne aux jeunes ? ».

Les scouts assurent le service d'ordre

Tout autour du cortège, on remarque, en uniforme, des scouts et guides de France. Ils ont proposé d’assurer le service d’ordre de la manifestation. Camille et Kilian en font partie : « l’environnement, c’est au cœur de notre vie de scouts, c’est l’une de nos premières valeurs, c’est important de manifester, de montrer aux gens qu’il faut se bouger », assurent-ils.

Agir aujourd'hui, pour un futur meilleur, une préoccupation majeure pour ces manifestants © Radio France - Jacky Page

De quelle planète les plus jeunes vont-ils hériter ? Un vrai souci pour cette mère de famille venue avec ses enfants © Radio France - Jacky Page

Des adultes sont venus prêter main forte aux jeunes. Comme Nathalie, qui a amené ses trois enfants âgés de 5 à 8 ans. Les petits portent une couronne de lierre tressé. Nathalie estime qu’il faut dès l’enfance enseigner la prise de conscience de l’impact de l’activité humaine sur la planète, qui va mal. « Il faut changer nos modes de comportement, de consommation pour eux, pour les enfants ».