A Douarnenez, Gwen Chapalain relance l'idée d'un Rosmeur plus axé vers la plaisance

Le marin et délégué général du Grand Prix Guyader, Gwen Chapalain, a dû adapter l'événement aux conditions météo de cette semaine, notamment pour les grands monocoques du Vendée Globe. Il plaide une nouvelle fois pour que le port du Rosmeur à Douarnenez se tourne vers la plaisance.

Douarnenez, France

Après la tempête, place à la fête ! En tout cas, la fête des bateaux, à Douarnenez, où le Grand Prix Guyader peut reprendre à peu près comme prévu. Après les grosses rafales et les fortes précipitations, le départ de la Bermudes 1000 race a bien eu lieu ce jeudi 9 Mai.

Des bateaux qui s'abritent ailleurs

Mais des bateaux ont tout de même dû s'abriter ailleurs qu'à Douarnenez pendant la tempête. Les monocoques IMOCA du Vendée Globe sont des machines puissantes mais fragiles, aussi pas question de prendre de risque. Et Gwen Chapalain, le délégué général du Grand Prix Guyader à Douarnenez, aimerait que le port du Rosmeur à Douarnenez se transforme pour avoir des installations dignes de ce nom.

"On a un port du Rosmeur qui est un site extraordinaire, qui est un port refuge pour la pêche. Et ce serait bien qu'il devienne un port refuge pour la plaisance. Des bateaux comme les Imoca ont des tangons, c'est des engins en carbone. _On ne peut pas les appuyer contre un quai comme un bateau de pêche._"

"C'est un endroit qui est naturellement protégé, il y a 5 mètres de tirant d'eau, donc pas besoin de draguer ni de creuser. Tout l'espace est déjà disponible. Il faut mettre des pontons, c'est pas très compliqué. En plus, c'est aussi pour le développement économique de Douarnenez. Le centre vile pourrait être redynamisé par le maritime ! Un peu comme Camaret, il est temps qu'on installe des pontons et qu'on fasse un port de plaisance au Rosmeur."

Des pontons dans le Rosmeur... pas si simple

Simplement, à Douarnenez, dans ce site historique et patrimonial, l'idée ne plait pas forcément à tous. L'image historique du Rosmeur peut-elle s'accorder avec tous les types de bateaux ? Le débat peut même parfois être très vif, à l'image de la récente rénovation des quais, toujours sur le Rosmeur.

On parierait volontiers que la question s'invitera lors de la prochaine campagne des municipales, l'an prochain...