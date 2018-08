Éguzon-Chantôme, France

La fin de la saison estivale se profile, et à Eguzon, on compte bien en profiter jusqu'au bout d'autant que la baignade est de nouveau autorisée. Les résultats des dernières analyses de l'Agence Régionale de Santé sont tombés ce mercredi matin et ils sont rassurants. La concentration en cynabocatéries est en net recul. Ces micro-algues, micro organismes qui dégradent la qualité de l'eau, peuvent, dans certains cas, représenter un risque de toxicité si les normes sont dépassées. Les derniers prélèvements réalisés montrent que la concentration ne dépasse pas 100 000 cellules/ml, seuil à partir duquel la baignade peut être interdite. Aujourd'hui, les résultats oscillent ente 58 000 et 75 000 cellules/ml.

La baignade était interdite depuis 3 semaines sur les trois plages du Lac d'Eguzon, Fougères et Bonnu. Seules les activités nautiques étaient autorisées (bouées tractées, ski nautique, voile, planche à voile...). Reste, que ces cyanobcatéries perturbent, une nouvelle fois, l'activité touristique : " une fois de plus, ça a gaché la saison " reconnaît le maire d'Eguzon Jean-Claude Blin, qui espère que cette fois ci, à la faveur de nuits plus fraiches, les cyanobcatéries ne referont plus parler d'elles cette année.