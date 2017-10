A Fontenet, en Charente-Maritime, un platane de 400 ans labellisé "Arbre Remarquable"

Ce platane de Fontenet vieux de 400 ans a reçu vendredi le label "Arbre Remarquable". Ce label est remis par l'association ARBRES qui milite pour la sauvegarde des vieux arbres au patrimoine national. Au total plus de 500 arbres de ce genre sont répertoriés en France.

Au bout d'une rue aux vieux murs de pierres, un petit portail en bois cache derrière lui un bosquet d'une ancienne propriété agricole. A l'intérieur des écoliers de Fontenet chantent et font une ronde autour de l'arbre dont tout le village parle. "Il est vraiment gigantesque" lance Nora, élève en CM1.

"Il passe presque inaperçu"

Effectivement avec ses 35 mètres de hauteur, ce platane a de quoi impressionner. Pourtant, à Fontenet, personne ne l'avait remarqué. Pas même Pascal Sagy, le maire de la commune qui a découvert son existence il y a tout juste un an. "Lorsque l'on passe devant ce parc, il passe presque inaperçu car il est caché par plein d'autres arbres. Du coup il est vraiment difficile de trouver le bon point de vue pour le contempler".

"Il va amener de la vie"

Justement pour éviter qu'il reste caché au fond du jardin, Valérie Canavaggia, la propriétaire des lieux depuis 2009 a sa petite idée. "Cela reste encore à déterminer, mais on pense par exemple à laisser notre numéro sur le portail pour que les curieux puissent organiser des visites. L'objectif c'est de partager ce trésor car cela donne de la vie à ce lieu. Depuis les années 2000 c'était peut être un peu trop calme par ici".

C'est derrière ce portail en bois que se cache le vieux platane © Radio France - Antoine Miailhes

Un endroit calme, peu fréquenté, pour André Guillot, représentant de l'association ARBRES en Charente Maritime, c'est justement ce qui explique la longévité du platane.

"L'arbre a grandit dans un espace qui n'a jamais été exploité par l'Homme. Il n'y a jamais eu de tranchées pour faire passer le gaz, l'électricité ou l'eau, donc ses racines sont entières et robustes. En plus de cela l'écosystème est ici parfaitement respecté: les feuilles tombent, le bois se décompose et donne aux racines de la matière organique à absorber."

Autre secret de longévité de l'Arbre Remarquable, c'est son petit petit frère planté juste en face. Il est certes beaucoup moins grand mais ses racines sont reliées à celles de son aîné. Les défenses naturelles du vieux platane sont donc renforcées, à croire qu'il a encore de beaux siècles devant lui.