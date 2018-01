Saint-Pierre-de-Fursac, France

L'eau atteint presque le pont à l'entrée de Fursac. Ces derniers jours la rivière Gartempe est montée de plusieurs dizaines de centimètres. Un spectacle rare dans la commune et qui attire les curieux. C'est le cas de Jean-Pierre, un habitant de Fursac qui suit attentivement l'évolution de la situation : "Je suis venu ces derniers jours pour voir la Gartempe, explique-t-il. Il y a encore trois jours, il y avait une pierre qui dépassait d'au moins un mètre de la rivière, et là, on ne la voit plus du tout !"

"Je suis inquiète" - Adeline qui habite au bord de la rivière.

À quelques mètres de la rivière, il y aussi Adeline qui observe avec appréhension l'eau monter : "J'habite juste à côté de la Gartempe, et si ça continue à monter, j'ai peur qu'une partie de ma maison se retrouve sous l'eau ! Mon garage est au même niveau que la rivière. Je suis assez inquiète."

"C'est rien du tout ça !" - Monique, une Fursacoise.

Adeline n'est pas la seule dans ce cas, de nombreuses maisons sont installées juste à côté de la rivière. Mais malgré tout, certains restent positifs. Ce sont les téméraires de Fursac, les habitants qui sont ici depuis des dizaines d'années et qui ont connu bien pire. Sous son gros parapluie, Monique marche dans les rues de la commune, indifférente à cette crue. "C'est rien du tout ça, ricane-t-elle. En 1982, il y avait de l'eau partout, même dans les maisons. On avait dû monter les meubles à l'étage pour les sauver!"

Certes, la Gartempe est encore très loin des 5 mètres de crue de 1982, mais prudence tout de même. La Creuse est toujours placée en vigilance jaune pour inondations. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le site internet Vigicrues.gouv.fr.

Panorama de la Creuse sous la pluie

Encore quelques dizaines de centimètres et la Gartempe envahira les jardins de Fursac © Radio France - Guillaume Farriol

La Gartempe fait aussi des siennes du côté du Grand Bourg, merci à notre auditrice Anne-Laure pour cette photo - Anne-Laure Meriguet

La rivière Creuse passe largement au dessus du barrage de Champsanglard qui déborde de près de 50 cm, du jamais vu depuis une dizaine d'années. © Radio France - Fabien Arnet