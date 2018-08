Pour ou contre le changement d'heure ? C'est la question que vous pose jusqu'à jeudi 16 août la Commission européenne sur internet. Et pour beaucoup de Grenoblois, le changement d'heure c'est surtout un casse-tête avec les enfants.

Grenoble, France

Deux fois par an, les mêmes débats reviennent : pour ou contre le changement d'heure ? Des débats valables dans toute l'Union européenne. Alors pour trancher, la Commission européenne a lancé une consultation sur internet et vous permet de donner directement votre avis sur internet. Elle se termine jeudi 16 août à 23 heures et les ressortissants des 28 pays de l'Union sont invités à répondre.

Peu de votant mais beaucoup d'avis tranchés parmi les parents grenoblois

A Grenoble, difficile de trouver des votants dans la rue. "Je n'étais pas au courant pour être honnête", avouent certains. Le sentiment général, c'est que le changement n'est pas une question importante. Mais chez les parents, ça fait réagir. "Mon bébé, ça lui change tout, c'est pas facile de s'adapter", confie une jeune maman.

Alain Azoulay est pédiatre à Grenoble et s'il ne prend pas position pour ou contre, il estime que le changement d'heure "perturbe les enfants". "On peut avoir des conséquences un peu plus durables que chez l'adulte, où en général c'est une semaine de perturbations."