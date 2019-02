À l'estuaire de la Seine, une sortie pour ramasser les déchets jetés dans la nature

Le Havre, France

Les roseaux s'étendent à perte de vue, au pied du pont de Normandie, dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Le cadre est splendide. Des visites sont proposées pendant les vacances scolaires pour faire découvrir ce site. "Je suis Havraise mais je ne connaissais pas du tout ! La météo est parfaite, c'est sensationnel", s'enthousiasme l'une des participantes.

Il faut s'équiper de bottes pour traverser la roselière. Vivien Chouquet est le guide. Il prend le temps de présenter la réserve. Un site exceptionnel, malheureusement un peu gâché par la présence de déchets. Des sacs poubelles sont donc fournis aux visiteurs pour qu'ils puissent donner un coup de main dans le ramassage de canettes, de bidons, de briquets et autres objets en plastique.

La balade se fait dans la roselière, avec des bottes pour éviter de trop se salir © Radio France - Jérôme Collin

Les enfants ont des sacs poubelles dans lesquels ils jettent les déchets récupérés © Radio France - Jérôme Collin

"J'ai un tube de médicaments avec la date de 1997 inscrit dessus. Ça fait donc plus de 20 ans qu'il a été jeté dans la nature. Les déchets qui arrivent ici depuis des décennies peuvent rester bloqués ou même sédimentés. Certains sont complètement intégrés dans la vase. _Si on grattait le sol sous nos pieds, on pourrait trouver des déchets qui datent de plusieurs décennies_", précise Vivien Chouquet.

Sa collègue Stéphanie Reymann travaille depuis quinze ans à la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Elle est en charge de la communication. "C'est à chaque fois une stupéfaction de voir tous ces déchets dans le milieu naturel. Chaque année, on collecte plusieurs dizaines de mètres cube d'objets", explique-t-elle.

Tous les ans, on y retourne et tous les ans on récupère des déchets. C'est un peu usant

La balade se déroule au pied du pont de Normandie dans un cadre splendide © Radio France - Jérôme Collin

Les roseaux s'étendent à perte de vue © Radio France - Jérôme Collin

Voilà pourquoi il faut sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature. "Je ne pensais pas qu'il y avait autant de déchets, il y en a vraiment beaucoup ! Il faut arrêter de jeter les objets dans la mer. À l'école, on nous dit de bien jeter dans les poubelles", réagit Jade. Le message est également bien intégré par Valentin. "Ce serait plus joli s'il n'y avait pas autant de déchets. Je me demande comment certains objets peuvent se retrouver dans la nature. Ils sont gros. Les gens ne font pas assez attention", poursuit le garçon.