A l'heure où nos mers souffrent de la pollution qu'il engendre, comment se passer du plastique ?

Une association, "no plastic in my sea", lance ce mercredi et pendant 15 jours, une opération de sensibilisation: des éco-gestes pour réduire la consommation de plastiques.

Marseille, France

La production de plastique a été multipliée par 20 en 50 ans, le plastique qui pollue notre méditerranée jusqu'à en faire la plus souillée au monde. C'est un peu comme si vous jetiez à la mer chaque année, l’équivalent de 66 000 bennes à ordures pleines de bouteilles plastiques

Et dans cette lutte contre la multiplication des plastiques notamment dans l'alimentation et le commerce, l’Europe a interdit les produits plastiques les plus pollueurs pour la méditerranée, les pailles, couverts en plastiques et autres gobelets.

Décision prise l'an dernier et qui devra s'appliquer d'ici 2021

"En 2050 selon la fondation Ellen Mac Arthur on trouvera plus de plastique que de poissons dans nos mers et océans."

Un effort conséquent pour l'environnement car ces plastiques constituent 70% des déchets retrouvés dans l'eau et sur nos plages.

25 millions de tonnes de détritus plastiques sont produites chaque année en Europe, on estime qu'un tiers termine à la mer.

Les solutions, il en existe comme le commerce en vrac sans emballage, le groupe carrefour vient d'ailleurs de lancer sa propre enseigne de e-commerce.