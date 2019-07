A la découverte de la forêt d'Oderfang et de son ancien lac à Saint-Avold

Dans l'Eté Lorrain, on part se promener en forêt du Warndt et plus précisément en forêt d'Oderfang, à Saint-Avold. Un poumon vert prisé des randonneurs et des amoureux de la nature qui abrite de nombreux animaux et oiseaux. Mais autrefois, on y trouvait aussi un grand étang, asséché par l'industrie.