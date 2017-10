A la découverte des champignons du Limousin

Le Limousin compte près de 1.600 espèces de champignons dont beaucoup germent à l'automne : l'association Limousin Nature Environnement propose des animations jusqu'en novembre pour mieux les connaître. France Bleu Creuse a participé à la dernière sortie.

On aborde souvent le sujet des champignons avec la perspective de faire une bonne poêlée ou une omelette, ce qui est un tantinet réducteur. "Le monde des champignons est passionnant, étonnant", explique Frédéric Noilhac, qui organise les animations pour Limousin Nature Environnement, "sans les champignons, il n'y aurait pas de vie, pas d'arbres, nous ne serions pas là !". Car oui, les cèpes, bolets et autres amanites (pour ne citer qu'eux) ont un rôle indispensable dans la nature et cette animation vise à l'expliquer.

Les journées suivent le même déroulé : rendez-vous le matin dans la cour d'une école car l'objectif est de sensibiliser les enfants ; le mercredi 4 octobre (jour où ce reportage a été tourné), une vingtaine d'élèves de primaires de l'école d'Ars ont participé mais l'animation (payée par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine) est ouverte à Monsieur et Madame Tout-le-monde.

Une jeune amanite tue-mouches (champignon toxique et psychotrope) © Radio France - Maxime Tellier

"Un champignon toxique n'est dangereux que si on le mange"

"A la fin d'une sortie, nous pouvons ramasser plus d'une centaine de champignons différents", explique Frédéric Noilhac, "le but est de cueillir des espèces différentes pour les classer par famille ensuite. Nous ramassons les comestibles mais aussi les toxiques et même les champignons mortels (paxille enroulée ou amanite phalloïde). Il faut savoir qu'un champignon n'est dangereux que si on le mange et si il est digéré. Un contact avec la peau, même s'il y a une plaie n'est pas risqué... Sauf évidemment si l'on porte ses mains à la bouche".

Une fois rentrés, les promeneurs créent une exposition dans l'après midi où les champignons sont classés, des panneaux expliquent aussi leur cycle de vie et de reproduction : "l'objectif est de mieux connaître son environnement, la forêt et la nature qui nous entourent."

La liste des sorties proposées par Limousin Nature Environnement cet automne © Radio France - Maxime Tellier

