A la découverte des zones naturelles protégées du port du Havre

Par Amélie Bonté, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Le port du Havre, ce n'est pas que de la logistique et des containers, c'est aussi des zones naturelles protégées. On le sait peu, mais sur les 10 623 hectares qui appartiennent au port du Havre, 25% est protégé, des zones naturelles et préservées avec ruches ou éco-paturâge.