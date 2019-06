La Madeleine (59) : une amende si on laisse tourner son moteur à l'arrêt

La Madeleine, France

On n'a plus le droit de laisser tourner un peu trop longtemps son moteur à la Madeleine. Cette ville de 22 000 habitants, juste à côté de Lille, a décidé de sanctionner les conducteurs qui oublient que la pollution de l'air dans la métropole lilloise cause la mort de 1 700 à 2 300 personnes chaque année. Evidemment, cette mesure seule ne permettra pas d'éradiquer la pollution d'origine automobile, mais c'est une petite pierre de plus pour améliorer la qualité de l'air selon le maire (divers droite) Sébastien Leprêtre :

On sait qu'un véhicule à l'arrêt produit beaucoup de particules fines.

Les différents cas de figure

L'élu local détaille les cas de figure où l'automobiliste pourra être verbalisé lorsqu'il est stationné : "Je suis dans mon véhicule, j'attends que mon véhicule chauffe pour me chauffer moi-même ou pour la climatisation, je passe mes appels téléphoniques, je note mes coordonnées GPS. Dans tous ces cas, mon moteur ne doit pas tourner, je suis verbalisable". Les automobilistes qui seront à l'arrêt au feu rouge et qui laissent tourner leur moteur ne seront bien sûr pas concernés.

Le précédent belge

Sébastien Leprêtre n'a pas encore fixé le montant de l'amende. A Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, la première ville en France à avoir adopté cette mesure, on risque 135€, "ça ne sera pas forcément ce tarif-là à La Madeleine" précise l'élu. La Belgique applique cette même mesure depuis le 1er mars 2019 et l'amende se monte à 130€.

Des mesures incitatives en contrepartie

Fin juin, le conseil municipal de La Madeleine se réunira pour adopter cette mesure ainsi que plusieurs autres plus incitatives dans le cadre d'un plan communal de lutte contre la pollution de l'air. Une aide sera versée aux automobilistes qui souhaitent convertir leur véhicule au bioéthanol (la Région prend déjà en charge les 500€ en moyenne du coût de cette transformation, la commune de la Madeleine abondera pour atteindre jusqu'à 50% du montant total), les résidents possédant une voiture "propre" bénéficieront d'un tarif préférentiel pour stationner en zone bleue (5€ au lieu de 15€ à l'année).