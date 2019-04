À La Rochelle, le Sam Simon, bateau de l'ONG Sea Sheperd, attire les visiteurs

Ce week-end, le Sam Simon, bateau de l'ONG Sea Shepherd était amarré au port de La Rochelle, dans le bassin des chalutiers. Les visiteurs pouvaient découvrir le navire et la campagne qu'il a mené, Dolphin ByCatch.

La Rochelle, France

La file d'attente n'en finit pas de s'allonger. Les curieux sont venus nombreux pour découvrir le Sam Simon, bateau de l'ONG Sea Shepherd. Il est arrivé vendredi dernier dans le bassin des chalutiers du port de La Rochelle après deux mois et demi de campagne en mer. Il ouvrait ses portes aux visiteurs ce week-end.

à lire aussi L'ONG Sea Sheperd dépose le cadavre d'un dauphin dans le Vieux Port de La Rochelle

Par groupe de quinze, ils se rendent d'abord tout en haut du navire, sur la passerelle. Dans le froid et dans le vent, Renaud, militant de la section rochelaise de Sea Shepherd fait le guide. "Le bateau a été construit en 1992 et mis à l'eau en 1993", détaille-t-il. Le bateau a fait partie de la flotte baleinière japonaise avant d'être racheté par Sea Sheperd en 2012. Un pied-de-nez car l'ONG s'est faite connaître du grand public en chassant ces bateaux japonais dans l'Océan Arctique !

Une campagne pour alerter sur la mort des dauphins

Après la passerelle, place au poste de pilotage avant de descendre dans les coursives pour découvrir la cuisine, la salle à manger et la petite "salle de cinéma" du navire. La descente se fait par des escaliers très étroits et raides. Il faut bien s'accrocher pour ne pas tomber.

Grâce aux téléphones, le commandant de bord peut communiquer directement avec la salle des machines © Radio France - François Breton

Deux vidéos sont montrées aux visiteurs. Elles résument la campagne Dolphin Bycatch menée par le Sam Simon. Pendant deux mois et demi, une trentaine de militants embarqués sur le navire ont pris des photos et vidéos de dauphins pris au piège dans des filets de pêche.

Renaud, militant de Sea Shepherd explique la campagne Dolphin ByCatch Copier

Plus de 1 100 dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques depuis le début de l'année d'après l'Observatoire Pelagis, basé à l'université de La Rochelle, qui recense les échouages de mammifères marins en France.

L'organisation porte un double message : faire changer les pratiques professionnelles des pêcheurs pour éviter de nouvelles morts de dauphins, mais aussi modifier les habitudes alimentaires des citoyens.

"Une prise de conscience"

Tiffany est sensible au message. "On nous dit de manger moins de viande, mais pas moins de poissons. Il faut consommer ces produits de façon raisonnable, en les achetant chez des commerçants et des pêcheurs proches de nos valeurs." C'est une prise de conscience pour la jeune femme, qui n'avait pas entendu parler de l'opération Dolphin ByCatch.

Le Sam Simon restera quelques jours de plus à La Rochelle pour réaliser des réparations, avant de reprendre la mer dans moins de deux mois.